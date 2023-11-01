براءة المتهمين في قضية هتك عرض طالبة بكرداسة

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، ببراءة متهمان من تهمة هتك عرض طالبة بمنطقة كرداسة.



وقد أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، بعدم وجود أي آثار لهتك عرض وتعدي علي الطالبة من قبل المتهمين.



وكان المستشار تامر صفي المحامي العام شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهمين "محمد. ج. ح" 21 سنة خياط، "أحمد.ع.م" سائق توكتوك، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه هتك عرض طالبة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5838 لسنة 2023 جنايات كرداسة.

بدأت الواقعة في شهر أبريل الماضي، عندما ذهبت فتاة تدعي "صفاء.خ.ع" لقسم شرطة كرداسة لتحرير محضر ضد المتهمين للتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، حيث استدرجاها إلى مكان خالي من المارة على اثر علاقة عاطفية فيما بينها.



وكشفت أمر الإحالة ان المتهم الأول طالبا منها استقلال الدراجة البخارية التوكتوك رفقة صديقه الثاني، وقيادة المتهم الثاني موعدا إياها بالخروج لنزهة فامتثلت لطلبه، وما ان وصلوا لمحل الواقعة حتى ترجلا جميعا من الدراجة البخارية، متوجهين لقطعة أرض زراعية، وقام المتهم الأول بطرحها ارضا طالبا منها حصر ملابسها.

قالت المجني عليها "صفاء" 16 سنة طالبة في تحقيقات النيابة العامة، بأنها على اثر علاقة عاطفية فيما بينها وبين المتهم الأول فوجئت باستيقافه لها حال سيرها بالطريق العام طالبا منها استقلال الدراجة البخارية "التتوكتوك" رفقته والمتهم الثاني قائدها بحجة التنزه فامتثلت لطلبه حتى وقفوا بمنطقة خالية من المارة " ارض زراعية"، فحاولت المغادرة الا ان المتهم الأول حال دون مغادرتها بأن دفعها ارضا وحاولت النهوض الا إنه جثم فوقها وحسر عنها ملابسها الداخلية واولح عضوه الذكري بدبرها قاصدا منة ذلك هتك عرضها.