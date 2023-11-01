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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منى عبد الحميد عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة طنطا

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

حصلت الدكتورة منى عبد الحميد على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - عام 1997، والماجستير فى العقاقير من جامعة طنطا عام 2005، والدكتوراة  فى العقاقير من جامعة كيوماموتو اليابانية عام 2010.
وعينت معيداً بكلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1997 ، ومدرس مساعد عام 2005 ومدرس عام 2010، واستاذ مساعد عام 2017 واستاذ فى 2022.
كما تم تعينها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2022 حتى الأن.

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