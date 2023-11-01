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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد عكاشة: الانقسام الفلسطيني خطيئة استراتيجية كُبرى

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن القضية الفلسطينية هي ميراث تاريخي منذ 1948، حيث كانت مصر في صدارة الدول المهتمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية ، مشيرًا إلى أن مصر كانت حاضرة في إدارة شؤون اللجوء الفلسطيني، ومساعدة الفلسطينيين، والكثير من الأمور المتعلقة بالبعد الانساني، وكانت مصر تدير قطاع غزة من قبل الحاكم العسكري، وهذه احدى الأطروحات التي تطرح خلال الفترة الحالية. 

وتابع "عكاشة"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الانخراط المصري في القضية الفلسطينية لا يخفى على أحد حيث الوصول إلى أوسلو كان برعاية مصرية مباشرة، وأضاف أن الانقسام الفلسطيني عبارة عن خطيئة استراتيجية كبرى.

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 وأشار إلى أن مصر قامت بـ17 جولة في محاولة لإنهاء هذا الانقسام، ولكن لم يتكن هذه الجولات تنتهي بالنجاح، معقبًا: "وكأن الانقسام الفلسطيني هو الصنم الذي يعبده كل الفلسطينيين". 

ولفت إلى أن حركة حماس لن تغادر قطاع غزة، حتى إذا هزمت في الحرب الإسرائيلية التي تشن على قطاع غزة، لأنها استثمرت كثيرًا في البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة طوال السنوات السابقة.

 

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