رئيس الأركان الإسرائيلي مخاطبا القادة والجنود: ثمن الحرب باهظ

بعث رئيس الأركان الإسرائيلي "هرتسي هاليفي"، رسالة خاصة إلى قادة وجنود جيش الاحتلال، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاء في الرسالة: "نحن نتقدم في مراحل الحرب، ونعمل على الأرض في أراضي العدو".

وأضاف: "سيستمر النشاط ويتكثف"، مُشيرًا إلى أن "ثمن الحرب باهظ لكنه ضروري".

هذا وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية بأن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليًا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد القتلى بين جنوده في معارك غزة خلال الساعات الماضية إلى 16 عسكريًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة X: "نحن في حرب صعبة. ستكون حربا طويلة. لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة

تجدد قصف "جيش الاحتلال الإسرائيلي" العنيف الآن على غرب مدينة قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وتجددت الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بقصف مروحية إسرائيلية عدة مواقع في بيت حانون.

البيت الأبيض يكشف حقيقة وجود خطط لنشر قوات أمريكية في غزة

أكد "البيت الأبيض"، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال ونشر قوات أمريكية في قطاع غزة "الآن أو في المستقبل"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة الآن أو في وقت لاحق".

وأضاف أن "واشنطن تعتبر أن من غير المناسب فرض وقف لإطلاق النار في غزة، لكن التوقف المؤقت للأغراض الإنسانية يمكن أن يكون مفيدًا".

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة معلقًا على قصف مخيم جباليا في غزة: "مصدوم"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، عن صدمته من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل العشرات، حسبما أفاد الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، مساء اليوم الأربعاء.