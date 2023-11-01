كيف سيتغير بحث جوجل إلى الأبد

في حين أن جوجل قد تكون متورطة في قضية مستمرة لمكافحة الاحتكار من جهة، فمن ناحية أخرى، ترتفع شركة التكنولوجيا العملاقة بأرباحها الأخيرة في الربع الثالث.

شهدت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، نموًا في الإيرادات بنسبة 11%، لتعود إلى أرقام مكونة من رقمين بعد عام. ولم يكن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي سعيدًا بالنتائج فحسب، بل أكد أيضًا على النمو القوي لميزة "البحث"، التي كانت أكبر مساهم في نمو الإيرادات.

ومع توفير إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال تجربة البحث المولدة (SGE)، فإن الشركة في طريقها لتغيير ميزة البحث إلى الأبد.

يواصل Google هيمنته على سوق محركات البحث بفارق كبير، ولا يزال يبني ميزات لدفعه إلى الأمام. مع 8.5 مليار عملية بحث على Google كل يوم، وحصة سوقية تبلغ 90% من سوق محركات البحث، فإن الشركة في وضع مريح أمام منافسيها. وهم لا يتوقفون عند هذا الحد.

في إعلان الأرباح الأخير، ذكرت جوجل كيف أنه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث، SGE المتوفر حاليًا في الولايات المتحدة واليابان والهند، يمكن معالجة مجموعة واسعة من الاستفسارات ذات وجهات نظر متعددة. ويرتبط Google الآن أيضًا بمجموعة واسعة من المصادر في صفحة النتائج لدفع اكتشاف المحتوى. ومن المثير للاهتمام أن ميزة البحث المحسنة الخاصة بهم ستعزز إيرادات المعلنين.



البحث والمعلنون يسيران جنبًا إلى جنب

في شهر مايو، أطلقت جوجل تجربة SGE في مختبرات البحث في الولايات المتحدة وحدها، لاختبار تكامل الذكاء الاصطناعي في البحث، وكان الهدف هو الحصول على تعليقات المستخدمين والبناء عليها. يبدو أن التجربة قد أتت بثمارها حيث أعرب Pichai عن سعادته بالتعليقات الإيجابية التي تلقاها من مستخدمي SGE، وأكد أيضًا على طرحها لمزيد من المستخدمين. ومن المثير للاهتمام أنه من أصل 76.69 مليار دولار من إيرادات الربع الثالث، بلغت قيمة أعمال الإعلان 59.65 مليار دولار.

وشدد بيتشاي أيضًا على كيفية استمرار الإعلانات في "لعب دور مهم" في تجربة البحث الجديدة هذه. ستواصل الشركة تجربة التنسيقات الجديدة في SGE لإنشاء إعلانات ذات صلة وعالية الجودة يتم تخصيصها في كل مرحلة من رحلة البحث. ذكرت Beth Kindig، كبيرة المحللين التقنيين في I/O، أن SGE سوف تعد المعلنين بعائد استثمار أفضل.



اقترحت جوجل خطتها لتقديم الإعلانات في SGE خلال حدث I/O في شهر مايو، مما يوضح لمحة عن الشكل الذي ستبدو عليه الإعلانات في المستقبل. من خلال دمج الإعلانات في بحث الذكاء الاصطناعي، على غرار الطريقة التي دفعت بها Microsoft الإعلانات إلى Bing Chat التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتطلع Google إلى جعل النظام الأساسي مفيدًا. تقوم الشركة أيضًا ببناء قوالب الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تجمع بين إمكانيات LLMs وواجهات برمجة تطبيقات Google لحل حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة مثل السفر.

وبينما تعمل جوجل على تعزيز تجربة البحث الحالية لديها، يواصل نموذجها اللغوي الكبير Bard التقدم على الهامش. قدمت Google مؤخرًا ملحقات المتصفح لتطبيقات Google مثل YouTube وGoogle Flights وGoogle Maps وGoogle Drive وGoogle Docs وGmail on Bard. علاوة على ذلك، أعلنت جوجل أيضًا عن دمج Bard في مساعد جوجل، في محاولة لتوفير مساعد رقمي أكثر سهولة وذكاءً وتخصيصًا.

في حين أن OpenAI أصبح مؤخرًا متعدد الوسائط تمامًا، مما يسمح بإدخال الصوت والصورة، بل وأصدر تحديثًا للسماح بتحميل أي شكل من أشكال المستندات بما في ذلك ملفات PDF، كان Bard قبل ذلك طريقة متعددة الوسائط. علاوة على ذلك، تحدث بيتشاي عن مشروع Gemini الذي طال انتظاره. "أنا متحمس للغاية للتقدم الذي تم إحرازه ونحن نعمل على تجهيز النموذج." كما ألمح أيضًا إلى كونها متعددة الوسائط و"عالية الكفاءة مع تكامل الأدوات وواجهة برمجة التطبيقات".

مع كون الذكاء الاصطناعي هو محور التركيز الرئيسي، وحتى الوصول إلى الأرباح الفصلية لشركات التكنولوجيا الكبرى (قالت جوجل إن الذكاء الاصطناعي 76 مرة على الأقل)، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتطورات والتكامل القائم على الذكاء الاصطناعي لهذه الشركات. نظرًا لأن البحث هو المحرك الرئيسي للإيرادات، فإن جهود Google لجعله أكثر تحسينًا لا يمكن إنكارها.