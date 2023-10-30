أحمد موسى للفلسطينيين: واصلوا المقاومة حتى تحرير أرضكم ( فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، الشعب الفلسطيني بضرورة استكمال الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "عليكم المقاومة بكل الطرق حتى تحرير أرضكم من العدو الصهيوني".

طول ما فيه احتلال لأرضك عليك المقاومة

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: "طول ما فيه احتلال لأرضك عليك المقاومة بكل الطرق لحين تحرير أرضك، والقانون الدولي يعطيك الحق طول ما فيه احتلال".

وعلق أحمد موسى، على كشفت بريطانيا عن وثائق سرية أوضحت أن إسرائيل خططت لتهجير أهالي غزة إلى سيناء منذ عام 1971، قائلا: ""مصر خط أحمر وليها أهل وجيش يحميها، بيقسموا بلدنا لكن البلد لها أهل ورئيس وجيش يحميها".

ودخلت أمس غزة يومها الـ24 من العدوان الصهيونى الوحشى المتواصل على القطاع بحالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركى الوحيد لمرضى السرطان فى قطاع غزة وإلحاق أضرار بليغة به نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلى لمحيطه بشكل متكرر.

وأكد الدكتور صبحى سكيك مدير عام مستشفى الصداقة التركى ان الاحتلال لم يكتف بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج إلا أنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى الذى انهار سقفه على المرضى والنازحين من جحيم الحرب. ودمرت الغارات محيط مستشفى القدس. فيما غطته سحب الدخان الكثيف ما عرض المتواجدين والكادر الطبى للاختناق، وسط إنذارات بإخلائه.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الوفد» أن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة محيط مستشفى القدس من أجل إجبار النازحين الموجودين داخله بالذهاب جنوباً بالاضافة الى مستشفيات الاندونيسى والصداقة التركى والشفاء.

وقال متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى ان الاحتلال يتعمد إطلاق صواريخ بجوار المستشفى بشكل متواصل لإجبار الجميع على مغادرتها ولجأ إلى المستشفى 14 ألف فلسطينى نزحوا إلى المستشفى كملاذ آمن، إضافة إلى نحو 400 مريض، وعشرات المئات من المصابين فى مرمى النيران.

واعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلى ارتفع نحو 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً، و2136 امرأة، و35 صحفياً بالإضافة إلى 21048 مصاباً. وقال القدرة، فى مؤتمر صحفي: «نحن نطالب كافة الجهات الدولية بتفعيل القوانين الدولية لحماية المنشآت الطبية، لأن الاحتلال الإسرائيلى أخرج نحو 25 مستشفى عن الخدمة فى قطاع غزة، بجانب استهداف 25 سيارة إسعاف.

وأضاف «القدرة»: «استشهد نحو 127 كادراً طبياً بجانب استهداف 57 مؤسسة طبية فى قطاع غزة ومازال الاحتلال مستمراً داخل القطاع، مشيرًا إلى أن مجازر الاحتلال الإسرائيلى ارتفعت إلى 908 ضد العائلات الفلسطينية الموجودة فى القطاع منذ 7 أكتوبر الجارى. واشار الى تعرض المُستشفيات فى القطاع لتهديدات إسرائيلية بالقصف، مُشيرًا إلى أن عمليات الإخلاء مستحيلة فى ظل العدد الكبير للجرحى والمرضى والنازحين.

وأكد أن الاحتلال يواصل تهديداته من خلال استهداف محيط كل المستشفيات بشكل مركز، وتتوالى التهديدات لهم بشكل مُستمر. واكد ان الطواقم الطبية لا تستطيع التعامل مع مثل هذه التهديدات وسط استحالة عمليات إخلاء لمئات الجرحى والمرضى فى المستشفيات.

وطالب الصليب الأحمر الدولى بأن تكون الأولوية الفورية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الإنسانية بوسائل من بينها ضمان تمكن المستشفيات من العمل بأمان واستعادة الخدمات بالغة الأهمية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء فى غزة فورًا باعتبارها أولوية لإنقاذ الأرواح.

وشدد على أنه من غير المقبول ألا يجد المدنيون ملاذات آمنة يلجأون إليها فى غزة فى ظل هذا القصف المكثف، ومع الحصار العسكرى المفروض على القطاع لا يمكن تقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة فى الوقت الراهن، ويجب ألا يتسامح العالم مع هذا الفشل الذريع.

ونفى المكتب الإعلامى الحكومى بغزة وجود أى تواجد لآليات الاحتلال على شارع صلاح الدين فيما عادت حركة الاهالى لطبيعتها. وأكد عدم حدوث أى تقدم برى داخل الأحياء السكنية فى قطاع غزة بشكل قاطع وما جرى فى شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات وجرافات من منطقة زراعية فارغة