حروب قوم عند أنظمة فوائد.. شركات الأسلحة الأمريكية تعيش أزهى عصورها (فيديو)

تنتج الولايات المتحدة الأمريكية اثنتي عشرة مليار رصاصة سنويا، أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتان.

وفي عالم الحروب بغض النظر عن أطرافها وأهدافها ونتائجها، هناك قوائم لها ضحايا، وفي المقابل تظل هناك دوما قائمة صغيرة من المحظوظين والمستفيدين فمع كل يوم إضافي من الحرب والقتال تمتلئ خزائن تجار السلاح بالمزيد من الأموال التي تصب في جيوب شركات التسليح العالمية التي تتزعمها خمس شركات أمريكية رئيسية، ما يؤكد أن حروب قوم عند أنظمة فوائد.

وهذا هو لسان حال إدارة بايدن بشكل علني فإدارة بايدن ربطت بين احتدام الحروب وخلق الوظائف الأمريكية ليصبح الوضع أشبه بما تمنحه أمريكا

فائتة من مساعدات مالية وأسلحة باليمني تأخذ إضعافه باليسرى من انتعاش لتجارة الأسلحة وخلق وظائف وتوسيع للنفوذ بالشرق الأوسط لشركات السلاح الأمريكية على سبيل المثال ظهر الرابح الأكبر من حرب أوكرانيا والآن من التصعيد في غزة وهي الشركات.

ورغم أن الولايات المتحدة هي أفضل صديق لإسرائيل، حيث تمنح أمريكا إسرائيل الدولارات من المساعدات سنويا فإنه وفقا لصحيفة الجارديان وجلوبال نيوز الصينية سيستفيد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مرة أخرى من الصراع في الشرق الأوسط كما حدث مع أوكرانيا ونقاط التوتر الإقليمية الأخرى في الماضي، فمن ناحية تؤكد أمريكا سطوتها عسكريا ومن ناحية أخرى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط.

ويمثل وجود حاملات الطائرات الهجومية يمكن أن يكون مفيدا دون إطلاق رصاصة واحدة لأسباب أقلها القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية وتوفير الدفاعات الجوية لشمال إسرائيل.

ووفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فإنه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا زادت نفقات التسليح في أوروبا بنسبة تسعة عشر بالمئة. وفقا لمعهد سيبري لأبحاث السالم.

وأظهرت شركات السلاح الأمريكية الآن بعد التصعيد أفضل مؤشرات على نمو سعر أسهمها، كما أن بورصة وول ستريت الأمريكية حققت أرباحا كبيرة بنحو سبعة بالمائة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، جاء ذلك في تقرير لقناة سكاي نيوز عربية.