عاجل.. وصول الحافلة الثالثة لحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة

أكد مصطى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من معبر رفح، بأن هناك تنسيق بين مصر والسفارات الأجنبية لتسهيل دخول حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة.

حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة

وأوضح انه منذ لحظات وصلت الحافة الثالثة من الفوج الأول لحاملي الجنسيات المزدوجة إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا يأتي مع استقبال مصر لحاملي الجنسية، بجانب استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

ونوه بان فور وصول حاملي الجنسيات المزدوجة القادمة من قطاع غزة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانهاء إجراءات دخولها إلى الأراضي المصرية من خلال صالة الوصول، مشددًا على أنه يتم التنسيق لدخول حاملي الجنسيات المزدوجة بين وزارة الخارجية والقنصليات الأجنبية.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.

قطاع غزة

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

80 مصابا من قطاع غزة

وذكرت القاهرة الإخبارية، إن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.