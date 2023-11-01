"بيطرى أسيوط" تنظم ندوة حول تأسيس مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 1 من نوفمبر ، ندوة تعريفية عن الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ إيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة طلبة وطالبات الكلية.

المنشاوى: الندوة تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة فى التنمية المستدامة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى ، إن الندوة تستهدف؛ تمكين الشباب والإرتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب الجامعى وتحفيزهم على العمل ، للنهوض بالاقتصاد الوطنى والمشاركة فى التنمية المستدامة والمساهمة فى مواجهة البطالة.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، خلال الندوة إلى الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة الطلاب؛ لصقل مهاراتهم، ورفع مستوى أدائهم؛لإنجاح مشروعاتهم وتأسيس مشروع جديد، مضيفاً أن الجامعة تنظم هذه الفعاليات لتشجيع الطلاب على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها، من خلال دراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم، منوهاً عن الإهتمام بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الغذائى والذاتي، وتقليل فجوات الاستيراد.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن كلية الطب البيطرى تعد من أحد التخصصات المهمة للإنسان والمجتمع، لما لها من دور فعال فى توفير الحماية الصحية للحيوانات التى تدخل ضمن قائمة الأغذية البشرية، فضلاً عن أن هذه التخصصات تواكب المشروعات القومية التى تتبناها الدولة، منوهة عن أهمية الندوة التعريفية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ؛ لتدريب الخريجين، وتأهيلهم بشكل يتماشى مع احتياجات سوق العمل الخاص بالطب البيطرى .

واستعرض ايهاب عبد الحميد، الخدمات والأنشطة التي يقدمها الجهاز ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي تم تنسيقها مع جامعة أسيوط لمساعدة الطلاب وتشجيعهم علي تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، مضيفاً أن خدمات الجهاز تتضمن خدمات مالية مثل القروض والمنح ، أو خدمات غير مالية كالدعم الفنى والتسويق الإلكتروني .

جانب من ندوة "بيطرى أسيوط"