إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية فى طوخ

فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدى الفورى لمخالفات البناء والتعدى على الاراضي الزراعية وبرئاسة من ا اللواء ملاح ا.ح/ أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ باستمرار أعمال التصدى لمخالفات البناء وتواجد فريق عمل على مدار الساعة للتصدى لمخالفات البناء والتشديد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفورى بالازالة فى المهد قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بتنفيذ حملات إزالة لحالات التعدى على الأراضي الزراعية فى المهد ففى الوحدة المحلية بالدير برئاسة امحمود شحاتة تم إزالة حالة تعدى على الاراضي الزراعية بناحية قرية عرب الحصوة دائرة الوحدة.



وفى الوحدة المحلية باجهور الكبرى برئاسة ايمن حسين رئيس الوحدة تم إزالة 2 حالة تعد على الاراضي الزراعية إزالة كلية.



وفى الوحدة المحلية ببلتان برئاسة اسعيد الهيو رئيس الوحدة بإزالة 2 حالة تعد على الاراضي الزراعية بقريتى الغزاوية وبلتان فيما استمرت الجهود بالمتابعة على مدار الساعة من قبل رؤساء الوحدات المحلية وبمتابعة مستمرة من اللواء رئيس مركز ومدينة طوخ والسادة نهاءيبى رئيس المدينة