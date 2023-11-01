إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الارض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملات المكبرة التي تقوم بها المحافظة على مدار اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

حيث تابع محافظ الغربية خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 52 حالة تعدي على مساحة 10أسهم و 8 قيراط و8فدان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جدير بالذكران محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.