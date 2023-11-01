جمهور الأهلي يهتف لـ فلسطين من مباراة صن داونز (فيديو)

حرص جمهور فريق النادي الأهلي على دعم فلسطين، وذلك خلال مواجهة المارد الأحمر أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والتي تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جمهور الاهلي قبل مباراة صن داونز: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين

وشهدت لحظات ما قبل المباراة وأثناء البداية هتافًا شديدًا وقويًا من جمهور النادي الأهلي الذي كان يردد: " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، وهي الجملة المستمرة مؤخرًا ضمن هتافات جمهور القلعة الحمراء.

بدأ النادي الأهلي مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

الهجومي: بيرسي تاو - حسين الشحات - كهربا.

على الجانب الآخر بدأ صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.