عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة إبراهيم عيسى: مأساة غزة تمزق القلب والشعب العربي يغرق في العجز والإحباط رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الاحتلال يعيش الكابوس.. المقاومة تخرج من الأنفاق وتفجر دبابات العدو الإسرائيلي (فيديو)

فجر فرد المقاومة
فجر فرد المقاومة الدبابة بقذيفة مضادة للدروع

 يعيش الاحتلال الإسرائيلي الكابوس الذي حذره منه الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين من التوغل بريًا في قطاع غزة خوفًا مما وصفوه من شبكة أنفاق المقاومة الفلسطينية التي صنعتها على مدار سنوات.

 وفي فيديو عرض، مساء اليوم الأربعاء، فاجأ مقاتلو المقاومة جنود أرتال الاحتلال من مدرعات ودبابات وأطلقوا عليهم القذائف المضادة للدروع موقعة في صفوفهم خسائر بشرية ومادية.

txt

"قاعدين بياكلوا".. المقاومة الفلسطينية تغافل تجمعًا لجنود الاحتلال بقذيفة من مسيرة (شاهد)

 ويظهر الفيديو خروج أرفاد المقاومة مدججين بالأسلحة والقذائف بجوار الدبابات والمدرعات ثم يوجهونها ضدها، مرددين: “اللهم سدد رمينا”.

 شاهد فيديو العملية بالضغط هنـــــــــــــا

 16 قتيلًا

 أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مصرع 16 جنديًا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن "15 جنديًا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

 وفي وقت لاحق، تم بالإعلان عن قتيل آخر في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749، كما أصيب جندي بجروح خطيرة.

 سمح بالإعلان عن قتيل آخر من قوات الجيش في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749، كما أصيب جندي بجروح خطيرة.

 وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، مقتل 12 من جنوده هجومه على قطاع غزة.

 توسيع العمليات:

 أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

 وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بالتزامن مع توسيع العمليات البرية لقواتنا البرية، تبذل جهود مشتركة مع القوات البحرية والجوية، من أجل تحييد الهجمات البرية وإلحاق أضرار كبيرة بمنظمة حماس".

 وأضاف: "خلال العمليات، تساعد في الاستهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى جانب الطائرات المأهولة عن بعد والسفن ومدفعية القوات البرية.. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل المعلومات التي تم جمعها في الوقت الفعلي على الفور إلى القوات الجوية والقوات البحرية، وعلى أساس ذلك يتم تنفيذ هجمات مشتركة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

 وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري 8796 قتيلًا من بينهم 3648 طفلًا و2290 امرأة، و22219 جريحًا.

 

مواد متعلقة

عاجل.. وصول الحافلة الثالثة لحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة

ارتفاع عدد وفاة الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة

عضو بالتحالف الوطني: دخول قرابة 216 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

الكويت تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة

مستشفيات الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ لاستقبال جرحى قطاع غزة

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة
الجريدة الورقية