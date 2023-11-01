عبدالمجيد بن نفال: التزحلق على الجليد وتسلق الجبال الجليدية مألوف لدى الأوربيين

تعتبر سانت كاترين من أشهر مدن السياح هوة الدينية في العالم وتحظى بأهمية كبيرة في دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا، وهي مقصد للسياح الأجانب طوال العام وخاصة في الشتاء لمشاهدة الآثار الموجودة على قمم الجبال وداخل الدير.

في ذات السياق قال عبدالمجيد بن نفال صـانـع مـحتـوى رغم أن أغلب رحلات السياحة والسفر تتم في فصل الصيف، إلا أن السياحة الشتوية لها طعمها الخاص، فالسياحة الشتوية هي من ضمن أمتع الأوقات التي يمكن أن تقضيها في حياتك عمومًا، وللأسف هي لا تأخذ حقها بالطريقة المناسبة في الكثير من الأحيان. بل الجميع ينتظر إلى أن يأتي الصيف، ويذهبون إلى المصايف والبحار والجزر ويتمتعون بالمياه ولكن في المقابل في وقت الشتاء هناك السياحة الشتوية التي تمكنك من فعل نفس هذه الأشياء بل وأكثر، في الشتاء يمكن أن تذهب إلى بلاد حارة وتستمتع بالحرارة هناك، ولكنك في الصيف لن تستطيع الاستمتاع بالثلوج وبالرياضات المختلفة التي تحتاج إلى وجود الجليد، مثل التزحلق على الجليد، وتسلق الجبال الجليدية، وعمل التماثيل من الجليد، ربما هذه الأشياء تكون مألوفة في البلاد الأوروبية بسبب برودة الطقس لديهم.