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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 تراجعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 25 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2550 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

  ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

  أسعار الذهب في مصر الآن:

 

 أسعار الذهب

 

 انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2550 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2914 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2671 جنيهًا.

  سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2185 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1700 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1457 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1092 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1978 دولارًا للأوقية. 

 

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آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

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الذهب يتراجع قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

 

  أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

 أسعار الذهب في السعودية

 

  أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

 

   سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 179.15  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

 

  سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.

 

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