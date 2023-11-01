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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة صن داونز " صور"

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

توافدت جماهير الأهلي مساء اليوم الأربعاء  على مدرجات ستاد القاهرة الدولي  لمؤزارة لاعبي الأهلي في لقاء هام وناري أمام صن داونز ضمن منافسات دور نصف نهائي  الدوري الأفريقي .

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حرصت جماهير الأهلي من صباح  الباكر في دخول بوابات المدرجات لمتلاء السعه المحددة التي حددها الجهات الأمنية 50 ألف مشجع .

 

وتلعب جماهبر الأهلي دور اللاعب الـ12 في مباراة صن داونز لمؤزارة  الفريق من الدقيقة 1 من عمر المباراة حتي نهاية اللقاء .

امتلاءت سعه ستاد القاهرة قبل ساعه من بداية المباراة ، وأغلقت الأبواب ستاد القاهرة ، عند الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة .

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الأهلي 

 

 

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق - علي معلول.
  • الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.
  • الهجومي: بيرسي تاو - حسين الشحات - كهربا.

وتنطلق صافر مباراة الأهلي ونظيره صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي:

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز مساء اليوم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، بعدما أعلنت حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

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