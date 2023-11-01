منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار مصر باستقبال مصابين من غزة

رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر باستقبال 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج، وذلك في إطار جهودها لمساعدة الفلسطينيين المتضررين من التصعيد الأخير في الأوضاع.

الإجلاء الطبي

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن خبراءها زاروا العريش، حيث تفقدوا مرافق الإجلاء الطبي والتقوا بالكوادر الطبية وموظفي الإسعاف الذين تلقوا تدريبًا متقدمًا على دعم الحياة.

وأشارت إلى أن مستشفى العريش سيكون مستشفى الإحالة الأول الرئيسي للمرضى، حيث توجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة.

وأكدت المنظمة أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة والأساسية في قطاع غزة، حيث ما يزال آلاف الأشخاص بحاجة إلى الحصول على الرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة حماية المستشفيات والمنشآت الصحية من القصف، داعية إلى وقف إطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة.