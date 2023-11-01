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إسرائيل تُعلن مصرع 16 جنديًا في العملية العسكرية بغزة
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار مصر باستقبال مصابين من غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر باستقبال 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج، وذلك في إطار جهودها لمساعدة الفلسطينيين المتضررين من التصعيد الأخير في الأوضاع.

الإجلاء الطبي

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن خبراءها زاروا العريش، حيث تفقدوا مرافق الإجلاء الطبي والتقوا بالكوادر الطبية وموظفي الإسعاف الذين تلقوا تدريبًا متقدمًا على دعم الحياة.

وأشارت إلى أن مستشفى العريش سيكون مستشفى الإحالة الأول الرئيسي للمرضى، حيث توجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة.

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فصائل المقاومة الفلسطينية تدمر دبابتين إسرائيليتين في غزة

وأكدت المنظمة أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة والأساسية في قطاع غزة، حيث ما يزال آلاف الأشخاص بحاجة إلى الحصول على الرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة حماية المستشفيات والمنشآت الصحية من القصف، داعية إلى وقف إطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة.

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