الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فتاة فلسطينية مقيمة بالقاهرة: عرفت خبر استشهاد 6 من عائتلي من الـ”فيسبوك"

هيا عماد فتاة فلسطينية
هيا عماد فتاة فلسطينية مقيمة بالقاهرة

كشفت هيا عماد، فتاة فلسطينية مقيمة بالقاهرة، عن معاناة أسرتها وجيرانها في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أنهم تجمعوا سويا منذ بداية الأحداث أي منذ 7 أكتوبر تحسبًا من القصف الإسرائيلي، معقبة: “لو حدث قصف من جيش الاحتلال جميعهم يستشهدوا مع بعض”.

العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونوهت بان هناك 6 من أبناء أعمامها استشهدوا منذ أسبوع جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، متابعة: “بعد انتقالهم من رفح إلى أحد المنازل ظنا منهم أنه أكثر أمانًا حتى فوجئوا بالضرب.. وقت استشادهم كان فجرًا، وعرفت بخبر استشهادهم عن طريق ”فيس بوك".

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

أعداد الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن أعداد حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي ارتفعت لـ8796 شهيدًا حتى الآن.

وأوضحت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة، أن من بين حصيلة القتلى في قطاع غزة هناك 3648 شهيدًا من الأطفال في قطاع غزة، وذلك جراء القصف الإسرائيلي المستمر والغاشم والعنيف على عدد من المناطق قي غزة.

ونوه بان المستشفى التركي الفلسطيني المخصص لمرض السرطان خرج عن الخدمة تمامًا، وهو الذي يسبب تداعيات صحية خطيرة على مصابي مرضى السرطان، إذ أنه لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة قادرة على تقديم الخدمات إلى مرض السرطان.

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