تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الدوري الأفريقي

أعلن المدرب رولاني موكوينا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوبي أفريقي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في الدوري الأفريقي

ويقود سيرينو وزواني وموديبا تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي، والذي يضم كل من:-

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.

يتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز أمام الأهلي كل من أونيانجو ودي ريك وليبوسا وأونيانجو ونكو وزونجو وماشيجو ومينديتا وماخوليس ومابينا ومايما ومابوي.