الدجوي للوفد: بقالو التموين يشاركون في مبادرة تخفيض الأسعار

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، فى حديث خاص للوفد على أنه لا توجد أى تغييرات سعرية في حصة نوفمبر التموينية اسعار السلع التموينية ،سعر كيلو الأرز ١٢.٦ جنيها وزجاجة الزيت ٣٠ جنيها للكيلو والمكرونة ٦.٥ جنيها للعبوة زنة ٤٠٠ جرام هذا بالإضافة الى السلع الحرة التى يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز مشيرا الى بدء الصرف لاصحاب البطاقات من الساعة ٩ صباحا.

اليوم الأول لصرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر



وأوضح "الدجوي" أن اليوم الأربعاء هو اليوم الأول لصرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر دون اى مشاكل مشيرا الى مشاركة بقالى التموين فى مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزراء ،من خلال مجموعة من السلع منها المكرونة حيث يتم طرحها بأسعار مخفضة ضمن سلع نقاط الخبز ،مشيرا الى ان كل تاجر يحاول المشاركة فى المبادرة سواء بطرح المجموعات السلعية السبعة المدرجة فى المبادرة أو بعض السلع بهدف تخفيف العبء على المواطنيين أصحاب البطاقات.



وأضاف "الدجوي" ان كل بقال تموين يحاول تلبية احتياجات اهالى المنطقة التابع لها،فالبعض يستهلك كميات كبيرة من زيت الذرة والبعض يحتاج كميات اكبر من زيت عباد الشمس ،مؤكدا أن السلع التموينية الأساسية السكر والارز والزيت متواجدين دون نقص



