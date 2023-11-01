محافظ الدقهلية يدشن فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب بمحافظة الدقهلية تحت شعار "شارك- الكلمة كلمتك" والتي تنفذها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات المصرية.

حضر الاحتفالية المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتوره آيه فوزي فتي عضو مجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب، والدكتوره مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية، والدكتوره مني جوده رئيس ادارة البرلمان والتعليم المدني وممثلي الادارات الرياضية واتحاد شباب تحيا مصر وجمع كبير من الشباب والفتيات ابناء الدقهلية.

وأكد مختار، ان الشباب هم عصب الدولة المصرية وشركاء فاعلين في بنائه وتنميته وتحقيق النهوض والاستقرار من خلال مشاركتهم في كافة المجالات بالمجتمع واوضح محافظ الدقهلية انه لابد ان يتعرف الشباب اولا علي ما قدمته الدولة المصرية لمواطنيها في الدقهلية علي مدار السنوات الماضية ومن خلال عرض بريزنتيشن شامل استعرض "مختار" جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال ال9 سنوات الماضية والتي استهدفت تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين، واشار "مختار" ان من أولي أولويات الرئيس السيسي والتي يؤكد عليها دائما هو بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبيئة..

واضاف مختار، ان الشباب عليهم دور مجتمعي لنقل ما ماشهدوه من انجازات كبيرة علي ارض الدقهلية خلال السنوات الماضية وما تقوم به الدوله من مشروعات مستقبلية ووجه "مختار للشباب" عليكم واجب وطني في المشاركة والتوعية بالحقائق التي تدور والانتباه لما يحاك بالوطن من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر،

وقال إن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن مشيرا الي ان ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها عام 1960..

ووجه مختار، الشكري والتقديري للسيد وزير الشباب والرياضة علي انطلاق الحملة القومية للمشاركة السياسية لدي شباب الدقهلية اليوم من داخل ديوان عام المحافظة للتوعية بالمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024م..

وكان محافظ الدقهلية خلال اعمال اعمال تدشين الحملة المذكورة قد كرم عددا من ممثلي اتحاد شباب تحيا مصر وأحد الفرق الفائزة بمركز متقدم علي مستوي الجمهورية وفي نهاية الاحتفالية قدمت وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرية لمحافظ الدقهلية تقديرا لدعمه المستمر لكافة انشطة وفاعليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في كافة المجالات الشبابية والرياضية.