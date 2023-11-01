دمياط: بدء استعدادات كافة الجهات للانتخابات الرئاسية

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باستعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، إجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلى عدد من الجهات لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب و تعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع هذا إلى جانب دورها لحث اسرتها على النزول للتصويت.

وأكد ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكافة الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.