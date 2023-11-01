محافظ جنوب سيناء يكرم عدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، بتكريم عددا من قيادات الجهاز التنفيذي، ومشايخ القبائل لادائهم أدوار متميزة خلال فترة انشاء مسجد الصديق بنويبع، وخلال أحداث طابا .

وقال المحافظ، إن المكافآت والتحفيز؛ لخلق روح المنافسة الشريفة بين القيادات؛ وكذا لتحفيز مرؤسيهم بصفة مستمرة للوصول والحفاظ على النجاح المستمر في العمل الإداري والميداني، مضيفا أنه من السهل الوصول للقمة ومن الصعب الحفاظ عليها.

جاء ذلك في إطار تشجيع وتحفيز العاملين والمتميزين في مختلف المجالات، وبحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، مديري المديريات، ومديري الإدارات بالديوان العام.

جاء المكرمين اليوم كالتالي" -

محمد محمود حسن رئيس مدينة طابا

اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع

الشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء

الشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشؤون المساجد

الدكتور محمد عبد الجواد محمد مدير فرع هيئه الاسعاف المصريه بجنوب سيناء

الشيخ طلال جمعه من عواقل مدينة نويبع

احمد سليم من عواقل مدينة نويبع

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