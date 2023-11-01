جامعة الزقازيق تختتم الجلسة التعريفية لتعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة

استقبل اليوم الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث بمكتبه وفداً من بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وهما الدكتور محمود حازم عن السيفير، و المهندس إبراهيم حسن عن دار المنظومة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى والختامى من الجلسة التعريفية لتعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصرى، حيث تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بجميع الكليات، وذلك بقاعة الندوات بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بمبني رئاسة الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور نبيل مصطفي مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، و الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية ومستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعي، وبحضور المهندسة هاجر أبو بكر نائب مدير مركز التقنية، المهندس محمد عزازي نائب مدير وحدة المكتبة الرقمية، والدكتور علي ثروت مدير وحدة الشبكة ، والدكتور ياسمين فهمي مدير وحدة الدعاية والإعلان.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى بالجلسة التعريفية والتنظيم المتميز لفريق العمل المشرف عليها، ومؤكداً على أهمية بنك المعرفة المصرى باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية، لدعم التعليم والبحث العلمى، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحى إلى أن الجلسة التعريفية تناولت خلال اليوم الثانى عرض لكل قواعد البيانات المتخصصة في علوم الحياة، وعلوم الصحة ، بالإضافة إلى كيفية التسجيل علي بنك المعرفة وتعظيم الاستفادة من قواعد البيات علي دار المنظومة للكليات النظرية والعلوم الإنسانية.

وأكدت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعى، أهمية بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر، كما أشارت إلى أن بنك المعرفة المصري يوفر كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات في مختلف التخصصات العلمية، مما يساهم في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم في مصر مشيدة بالجهود التي يبذلها القائمون على بنك المعرفة المصري، مؤكدةً على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

ومن جانبه أشار الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية المعلومات والاتصالات أن البرنامج التدريبي للورشة يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تتعلق بكل ما يخص بنك المعرفة المصري، بخدمات وحدة المكتبة الرقمية بالجامعات، وقواعد النشر بالدوريات الأجنبية، إلى جانب التعريف ببنك المعرفة وكيفية التسجيل على الموقع الخاص به.