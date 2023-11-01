موهبة إيرلندية تقترب من ريال مدريد وصراع إنجليزي

يسعى الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لدعم صفوفه بلاعب جديد في الفترة المقبلة، ووقع الاختيار خلال خطة النادي في السنوات الأخيره على اللاعبين أصحاب صغار السن، من أجل النزول بمعدل الأعمار، وتكون فريق ينافس لسنوات بنفس الأسماء.

موهبة إيرلندية تقترب من ريال مدريد

وضع ريال مدريد اللاعب الموهبة الآيرلندية ناج رازي لاعب فريق شامروك روفرز بدوري الدرجة الأولى الأيرلندي، من أجل الدعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية الموسم الحالي.

يريد الميرنجي تكرار تجارب فينيسيوس جونيور ورودريجو بالإضافة إلى كامافينجا وتشواميني، وبيلينجهام في الصيف الماضي، ويعتبر اللاعب الشاب صاحب الـ 17 عام والذي يشارك في مركز وسط الملعب هو الأبرز للتعاقد معه.

تابع نادي ريال مدريد اللاعب ناج رازي في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، التي كانت خلال شهري مايو ويونيو الماضي بدولة المجر، ووصل منتخب إيرلندا لدور ربع النهائي وخسر من إسبانيا.

ينافس ريال مدريد كل من أندية آرسنال وتشيلسي من انجلترا للتعاقد مع اللاعب ليكون الميرنجي في موقف صعب مبكرًا قبل التوصل وإرسال عرض رسمي لنادي شامروك روفرز من أجل ضم اللاعب الشاب.