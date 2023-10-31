تباشر جهات التحقيق ، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ببنها ، حيث شهدت منطقة اتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ، حادث مأساويأ، حيث أطلق زوج عدة طلقات من سلاح ناري على زوجته وتعمل ممرضة لرفضها الرجوع إليه حتى أرادها قتيله،وتوالت النيابة التحقيق .

طلبت الطلاق.. فعاقبها زوجها بطلقات نارية أنهت حياتها بالقليوبية فما القصة ؟

وقد جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة والتحفظ على المتهم.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من أهالي منطقة اتريب بمصرع نجا محسن، ممرضة على يد زوجها بطلقات نارية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع المجني عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها لتركها منزل الزوحية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العودة إليه وطلبها الطلاق، فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها أودت بحياتها.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير الأختام في بنها

كما عاقبت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.

ذكر أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.