غزل المحلة يبدأ استعداداتــه لمواجهـة القنــاة في دوري المحترفين

بدأ الفريق الأول في نـادي غزل المحلة بقيـادة المدير الفني الكابتن خالد عيــد استعداداته لمواجهـة نادي القنـاة في الجـولة السابعـة من دوري المحترفيـن .

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وحرص عيد على الاجتمـاع باللاعبيــن قبل المران لتحفيزهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خاصـة وأن الفريق يخوض مواجهات كؤوس .

وأكد عيد أن جمهور غزل المحلة لن يرضى سوى بصدارة الفريــق للمجمـوعـة وعودته للدوري الممتـاز.

موعد مباراة غزل المحلة والقناة في دوري المحترفين

تبدأ مباراة غزل المحلة والقناة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والقناة

تذاع مباراة غزل المحلة و القناة مساء عبر قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة ودوري المحترفين .