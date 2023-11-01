الترجي والوداد.. تعادل سلبي بالشوط الأول في نصف نهائي السوبر الأفريقي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من اللقاء المشتعل بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي السوبر الأفريقي، ويحتضنها ملعب ستاد الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وشهدت المباراة محاولات كثيرة من قبل الفريقين لخطف الهدف الأول، وكانت الغلبة في الهجمات لفريق الوداد الضيوف في لقاء اليوم.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد المغربي بهدف نظيف، وبات قاب قوسين أو أدني للعبور إلي النهائي ومواجهة المتأهل من مباراة الأهلي وصن داونز التي ستقام الثامنة من مساء اليوم.

تشكيل الترجي الرسمي لمواجهة الوداد المغربي:

في حراسة المرمى: بن شريفية.

في خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي – أمين بن حميدة.

في خط الوسط: حسام تيكا – غيث أوحابي.

في خط الوسط الهجومي: حسام الدين غشة – يان ساسي – أسامه بوقرة.

في خط الهجوم: رودريجو رودريجيز.

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الترجي التونسي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن ابو الفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبدالله حيمود.

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.