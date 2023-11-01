بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو ووزارة الصناعة والمعادن الليبية

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وأحمد أبو هيسة، وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، آفاق التعاون بين الإيسيسكو وليبيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

أشاد المالك بالتعاون الكبير الذي يجمع المنظمة بالجهات الليبية، ويظهر جليا في تنفيذ الإيسيسكو للعديد من البرامج والمشاريع، من خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أبرز البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها حاليا، في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق ببناء قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتنمية مهاراتهم، لمواكبة متطلبات مهن الغد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التحول الرقمي بدولها الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على بناء تعاون مثمر في القضايا المتعلقة بدعم البرامج المخصصة لفائدة الشباب، في إطار عام الإيسيسكو للشباب، وتطوير البحث العلمي في مجال التكنولوجيا والابتكار، من خلال بناء شراكة مثمرة ودعم الإيسيسكو مشروع القطب الصناعي التكنولوجي بدولة ليبيا، والهادف إلى احتضان الشباب المبتكرين وتوفير المساندة لهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات، مما يتيح نشر الفرص الاستثمارية في الدول الأعضاء، والإسهام في توطين التكنولوجيا واستثمار الإمكانات التي تتيحها في دول العالم الإسلامي.

وعقب اللقاء اصطحب المالك الوزير الليبي، والوفد المرافق له، في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، في إطار الشراكة بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، والذي يعتمد تقنيات عرض حديثة تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.