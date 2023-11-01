الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

تلاميذ
تلاميذ

 بعد أن أصبحت الدروس الخصوصية هي الطريقة الرئيسية لحصول الطلاب على الخدمة التعليمية، برز عدد من الطرق التي يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة، أو حتى القضاء عليها تمامًا.

وتطبيق هذه الطرق يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتحسين جودة التعليم في مصر.

 

الطرق المقترحة هي:

 

توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتوفير المعلمين المدربين والمؤهلين.

التوعية المستمرة بسلبيات الدروس الخصوصية ومخاطرها على الطلاب، والتأكيد على أهمية التعليم المدرسي.

زيادة أجور ومرتبات المعلمين لرفع مستوى معيشة المعلمين وتحسين ظروفهم الاقتصادية، مما قد يقلل من رغبتهم في إعطاء الدروس الخصوصية.

لردع المعلمين عن إعطاء الدروس الخصوصية، وحماية الطلاب من الاستغلال.

تحويل نظم الامتحانات لتعتمد على مهارات الأداء والمشروعات، وتبتعد عن أسلوب الحفظ والتلقين، لجعل الطلاب يعتمدون على المعرفة والفهم وليس الحفظ فقط.

برامج التدريب والتأهيل المستمرة لتطوير مهارات المعلمين ، والتأكيد على أهمية الابتكار في طرق التدريس.

جعل المناهج أكثر إثارة للاهتمام لتعتمد على المهارات لتحقيق متعة التعلم وتحفيزًا للطلاب.

تغيير نظم القبول بالجامعات بعد أن أصبح هدف الطالب الدرجات من خلال التركيز على مهارات الطلاب وقدراتهم، وليس فقط على درجاتهم.

من خلال استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتوفير مصادر تعليمية إلكترونية للطلاب.

التركيز على التقييم المستمر للطلاب، وتوفير التغذية الراجعة لهم.

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