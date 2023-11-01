المركزي لمتبقيات المبيدات يحصل على شهادة الأيزو للمرة الثانية على التوالي

حصل مركز التدريب كيوكاب على شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز.

مركز التدريب كيوكاب

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود مركز التدريب كيوكاب في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع مجالات التدريب، بما في ذلك برامج التدريب المتخصصة في سلامة الغذاء وتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

يؤكد هذا الإنجاز على التزام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتقديم خدمات تدريبية عالية الجودة تلبي متطلبات أصحاب المصلحة في مصر والمنطقة العربية.