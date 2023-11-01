الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المركزي لمتبقيات المبيدات يحصل على شهادة الأيزو للمرة الثانية على التوالي

المركزي لمتبقيات
المركزي لمتبقيات المبيدات

حصل مركز التدريب كيوكاب على شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز.

 مركز التدريب كيوكاب 

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود مركز التدريب كيوكاب في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع مجالات التدريب، بما في ذلك برامج التدريب المتخصصة في سلامة الغذاء وتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

txt

وزير الزراعة: رئيس مرصد الصحراء والساحل يتابع أنشطة المرحلة الحالية والخطة المستقبلية

 

يؤكد هذا الإنجاز على التزام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتقديم خدمات تدريبية عالية الجودة تلبي متطلبات أصحاب المصلحة في مصر والمنطقة العربية.

txt

وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات

مواد متعلقة

تكريم رموز كلية الزراعة خلال اليوبيل الذهبى بجامعة المنصورة

الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة في 8 محافظات لبيع البيض بأسعار مخفضة

"شعيب": احتياطي الأرز يكفي 3 أشهر.. وقطاع الزراعة يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد القومي
الجريدة الورقية