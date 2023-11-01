الصحة: استقبلنا 81 مصابا من أشقائنا الفلسطينيين قادمين من غزة

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على استقبال المصابين الفلسطينين في عدد من المستشفيات في سيناء، مشددًا على أنه تم استقبال 81 مصابا من أشقائنا الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن لدينا توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم جميع أشكال الدعم للمصابين في غزة.

استقبال المصابين الفلسطينين في عدد من المستشفيات في سيناء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به وزارة الصحة في مصر من خلال استقبال المصابين القادمين من قطاع غزة يتم وفق خطط تصل إلى الوزارة بشكل يومي ولحظي من الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “القاهرة الإخبارية".

وأشار المتحدث الصحة، إلى أن هناك تكليفات صادرة عن مجلس الأمن القومي المصري الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار برفع درجة الاستعداد الصحي في المحافظات القريبة من الأحداث وفي جميع محافظات الجمهورية.

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، لحظات وصول عشرات الجرحى من أهالي قطاع غزة وخروج فلسطينيين من حملة الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" في معبر رفح، إنّ حاملي الجنسيات موجودين الآن ناحية الجانب الفلسطيني لإنهاء الإجراءات، استعدادًا لدخول مصر عبر معبر رفح.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.

قطاع غزة

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

80 مصابا من قطاع غزة

وذكرت القاهرة الإخبارية، إن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.