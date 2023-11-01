الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الفتح أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

عباس الحسن
عباس الحسن

حصل اللاعب عباس الحسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، على جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر أكتوبر، والمقدمة من شركة روشن للاعبين.

نجم الفتح أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر: 

حصل عباس الحسن على جائزة أفضل لاعب واعد عن الجولات 9 و 10 و 11، ونشر الحساب الرسمي لدوي روشن عبر صفحاته أن عباس الحسن الأفضل في الشهر الماضي.

نشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر، عباس الحسن لاعب الفتح يتحصل على الجائزة المقدمة من روشن".

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