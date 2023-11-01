موعد إجراء نيمار لعميلة الرباط الصليبي

يستعد البرازيلي نيمار جونيور نجم منتخب البرازيل والهلال السعودي لإجراء عملية صعبة بعد تعرضه لإصابة قوية مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الأخيرة.

حيث أصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي في 18 أكتوبر الماضي، خلال مباراة منتخب البرازيل والأوروغواي في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد خضوع نيمار لعملية جراحية بعد إصابته مع البرازيل

كشف موقع "globoesport" البرازيلي أن نجم نيمار سيخضع غدا الخميس لعملية جراحية بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار.

وأوضح التقرير البرازيلي، أن نجم الهلال السعودي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، حيث ستصل هذه إلى 10 أشهر كاملة، لتكون ضربة موجعة للاعب ولفريقه الهلال الذي تعاقد معه في الصيف الماضي بصفقة ضخمة.

نيمار يريد العودة إلى برشلونة:

قالت تقارير إسبانية أن نيمار، مهاجم نادي الهلال، يريد وتتجدد رغبته باستمرار في العودة لنادي برشلونة، حيث يشعر اللاعب بندم على قرار رحيله وانتقاله لباريس سان جيرمان في الفترة الماضية، والآن يتواجد في صفوف الهلال السعودي.

وفي سياق متصل، كان النجم البرازيلي قد أوضح في أكثر من تصريح سابق أنه سعيد في نادي الهلال، وقال والده إن نيمار يقضي أوقات سعيده مؤخرًا، والذي يشير إلى أن عودة اللاعب لبرشلونة ما هي إلا اجتهادات من الصحف الإسبانية وأن اللاعب لا يرغب ذلك في الفترة الحالية.

قبل انتقال نيمار لنادي الهلال كان رحيله عن باريس سان جيرمان أمر مؤكد، ومعها طُرحت فكرة عودته لبرشلونة، لينتهي به الأمر مع أزرق الرياض.