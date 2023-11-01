تشكيل الوداد لمواجهة الترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي

أعلن المدرب عادل رمزي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الترجي التونسي، حيث يلتقي الفريقين على ملعب ستاد الاولمبي حمادي العقربي برادس، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023.

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الترجي التونسي

يقود يحيي جبران تشكيل الوداد لمواجهة الترجي التونسي ومعه في التشكيل هشام بوسفيان وعبدالله حيمود، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن ابو الفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبد الله حيمود.

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء مهدي مفتاح وأسامه محروس وأنس سرهات وحمدو الهوني ومحمد اوناجم وحمزة الركراكي وسفيان أحناش وأمين فرحان وشام آيت برايم وبولي سامبو وسيف الدين بوهرة وبوباكار باه.