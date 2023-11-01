تشكيل الترجي الرسمي لمواجهة الوداد في نصف نهائي الدوري الأفريقي

أعلن المدرب طارق ثابت المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الوداد المغربي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الاولمبي حمادي العقربي برادس، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023.

تشكيل الترجي الرسمي لمواجهة الوداد المغربي

ويقود رودريجو رودريجيز تشكيل الترجي لمواجهة الوداد المغربي ومعه ياسين مرياح وبن شريفية، في طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: بن شريفية.

في خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي – أمين بن حميده.

في خط الوسط: حسام تيكا – غيث اوحابي.

في خط الوسط الهجومي: حسام الدين غشة – يان ساسي – أسامه بوقرة.

في خط الهجوم: رودريجو رودريجيز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الترجي ميميش ومحمد دربالي ورائد بوشنيبة ومتعتز زادم وهاني عمامو وبيليل ساهالي وغيلان الشعلالي وكيبا سوي ومحمد علفي بن حموده وأسامه شلي وزكريا العايب وأوتشي اوجبيلو.