شاهد..مباراة آرسنال ووست هام بـ كأس رابطة الأندية بث مباشر

يتقابل فريقا أرسنال و وست هام، مساء اليوم، على ملعب "لندن"، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة وست هام



في حراسة المرمى: رامسديل

فى الدفاع: وايت، تومياسو، جابرييل، كيويور

في الوسط: فييرا، جورجينيو، هافرتز

في الهجوم: نيلسون، نكيتيا، تروساردرس

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي أرسنال بعد تحقيقه الفوزعلى نظيره برينتفورد، في دور الـ32 بهدف نظيف.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة



ـ تقام مباراة وست هام يونايتد وأرسنال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ـ تقام مباراة تشيلسي وبلاكبيرن في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ـ تقام مباراة بورنموث وليفربول في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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