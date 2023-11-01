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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد..مباراة آرسنال ووست هام بـ كأس رابطة الأندية بث مباشر

آرسنال
آرسنال

يتقابل فريقا أرسنال و وست هام، مساء اليوم، على ملعب "لندن"، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

 

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة وست هام 


في حراسة المرمى: رامسديل

فى الدفاع: وايت، تومياسو، جابرييل، كيويور

في الوسط: فييرا، جورجينيو، هافرتز

في الهجوم: نيلسون، نكيتيا، تروساردرس

 

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي أرسنال بعد تحقيقه الفوزعلى نظيره برينتفورد، في دور الـ32 بهدف نظيف.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة


ـ تقام مباراة وست هام يونايتد وأرسنال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ـ تقام مباراة تشيلسي وبلاكبيرن في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ـ تقام مباراة بورنموث وليفربول في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،عبر قناة بي إن سبورتس 3.

 

بث مباشر شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد من هنــــــــــــــــــأ

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