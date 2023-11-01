متحدث الصحة يكشف حالة المصابين الوافدين من الأشقاء الفلسطينيين .. صور

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات القادمة من الجانب الفلسطيني كدفعة أولى من معبر رفح، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه جاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.





وأكد عبدالغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.