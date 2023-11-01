علاء فكري: "مستقبل سيتي" تتطور في توصيل المرافق والطرق

أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، على أن مدينة "مستقبل سيتي" شهدت خلال العام الماضى تحسنًا ملموسًا في عملية توصيل المرافق وإنشاء الطرق وكذلك الإنارة وأسهم ذلك التحسن في تأهيل المدينة بصورة أفضل للتشغيل.



وشدد على ضرورة استكمال وتيرة التنمية السريعة بالمدينة وتحقيق مستوى أفضل من معدلات الإنجاز لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات وذلك لرفع معدلات الإشغال بالوحدات وهو الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى زيادة إقبال العملاء على تملك وحدات بمدينة "مستقبل سيتى" سعيا إلى مستوى معيشي أفضل وتحقيق عوائد استثمارية كبرى مما يعود بنتائج إيجابية على كل الأطراف.



وأوضح أن شركة "بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية" من أوائل الشركات العقارية التى قامت بتسليم وحدات بمشروع "مستقبل سيتى"، وقدمت بيتا إيجيبت نموذجًا للوحدات القابلة للإعاشة الفورية نظراً لتوافر الخدمات الأساسية التى يحتاج إليها العملاء.



وأضاف ان شركة بيتا إيجيبت كانت أيضًا من أوائل الشركات العقارية التى حرصت على الاستثمار بمدينة "مستقبل سيتى" بالقاهرة الجديدة لإيمانها الشديد بتميز المدينة من حيث الموقع والمخطط العام وكذلك الفكر المبتكر للشركة المالكة للمدينة "شركة ميدار".

ولفت إلى حرص "بيتا إيجيبت" على إعداد دراسات واسعة ودقيقة قبل اتخاذ أى قرار توسعي وهو ما يسهم فى تنفيذ مشروعات مميزة وناجحة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري وأعلى العوائد الاستثمارية للعملاء.



وأشار إلى أن مدينة "مستقبل سيتي" تتسم بموقع مثالي يتوسط القاهرة الجديدة وأكبر التجمعات العمرانية وبالقرب من العاصمة اﻹدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتستفيد مدينة مستقبل سيتي بمحاور طرق سريعة أهمها الطريق الدائري اﻷوسطي وطرق السويس ومحور اﻷمل والدائري الإقليمي.



وتنفذ شركة "بيتا إيجيبت" بمدينة مستقبل سيتي مشروع بيتا جرينز نيو كاير وعلى مساحة 25 فدانًا، ويضم 672 وحدة سكنية باﻹضافة إلى حي للفيلات يشتمل على 62 فيلا، كما يضم منطقة تجارية ونادي رياضى على مساحة 9000 متر وكذلك نادي اجتماعي ومسجد وحمام سباحة، وتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع في سبتمبر 2019.