تفاصيل مشاركة رئيس الإنجيلية في مناقشة كتاب "الإنجيل اليوم".. شاهد

حرص الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، على المشاركه في اللقاء الذي نظمته دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية لمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم..قراءة معاصرة لإنجيل مرقس".

واستهل رئيس الإنجيلية كلمته بالترحيب لمؤلف الكتاب أنطوان نوي، المفكر اللاهوتي أشاد بهذا العمل الذي يتبنى قراءة معاصرة لإنجيل مرقس كأحد اقدم النصوص في العهد الجديد، وعبر قائلا: “في بداية كلمتي أود التأكيد على أن التفسير هو عمل ذو قواعد، وأولى هذه القواعد هي رحلة الذهاب والعودة في تفسير النص، والتي تشتمل على قراءة سياق النصِّ التاريخي والجغرافي والأدبي وخلفياته اللغوية".

أضاف:" لنعرف ماذا كان النص يريد أن يقول للمتلقي الأول (هناك وآنذاك)، ثم العودة به إلى واقعنا المعاصر لمعرفة ماذا يريد النص أن يقوله لنا في وقتنا الحالي (هنا والآن)".

حضر الفعاليات عدد من قيادات وقسوس الطائفة الإنجيلية بمصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وخلال جلسات اللقاء المتعددة دار حوار مع مؤلف الكتاب حول الإصدار الإنجيل اليوم، والرد على التساؤلات والاستفسارات.