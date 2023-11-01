طريقة تحضير سلطة الذرة المشوية بالبابريكا| تقي من السرطان

سلطة الذرة المشوية بالبابريكا من الوصفات السريعة والصحية، فتعرف الذرة بفوائدها المذهلة في تحسين الهضم وتقوية المناعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات وأبرز فوائدها.

سلطة الذرة

سلطة الذرة المشوية بالبابريكا

المقادير

- ذرة : 4 حبات (كبيرة الحجم)

- الذرة الحلوة : علبة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- فلفل رومي أصفر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- فلفل رومي أخضر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- البصل الأحمر : 2 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- زبادي : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة ونصف

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- كزبرة : ربع ملعقة صغيرة

- شطة : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشة

طريقة التحضير

قومي بشوي الذرة على الشواية.

ضعي جميع المكونات في وعاء كبير وقلبيها جيداً حتى تتداخل.

أضيفي إلى المكونات حبوب الذرة المشوية وقلبي قليلاً، ثم أضيفي جميع التوابل وتبليها.

اسكبي السلطة في طبق التقديم، ثم قدميها.

فوائد تناول الذرة

تعالج التهاب الأعصاب

تعد الذرة المشوي من الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأعصاب، ولذا عليك الإكثار من تناوله للحد من التعرض لمشاكل التهاب الاعصاب أو مشاكل به.

تحسين الهضم

تعتبر الذرة غنية بالأليف الغذائية؛ التي ارتبطت بالوقاية من العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، تناول ما يكفي من الألياف يعزز الهضم الصحي وقد يحمي من مشكلات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخات، تناول الذرة والفشار قد يعزز صحة الأمعاء ويمنع أمراض الجهاز الهضمي.

تقي من السرطان

يحتوي الذرة المشوي علي مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من التعرض للإصابة بمرض السرطان، ولذا عليك الإكثار من تناوله.

يقي من الإصابة بالبواسير

من فوائد الذرة المشوي أنه يقلل فرص التعرض للإصابة بالبواسير، لأنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القولون والحد من تعرضه لاي مشاكل صحية به.