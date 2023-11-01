4 قرارات جديدة لمجلس إدارة الزمالك .. تعرف عليها

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب 4 قرارات جديدة بعدما عقد أولى إجتماعاته الرسمية أول أمس الإثنين.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إنشاء لجنة الإستثمار وتنمية الموارد على ان يتولى رئاستها محمد الإتربي، بينما يتولى المستشار السيد عت رئاسة اللجنة القانونية للنادي على أن يتولى مهمة إختيار أعضاء اللجنة.

كما قرر مجلس الإدارة إنشاء لجنة هندسية للنادي يرأسها المهندس مجدي ميشيل على أن يتولي ترشيح أعضاء هذه اللجنة.

وأخيراً قرر مجلس إدارة النادي الأبيض إسناد ملف فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر للثلاثي حسين لبيب وهشام نصر بجانب محمد الإتربي رئيس لجنة الإستثمار.