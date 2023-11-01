سكرتير بنى سويف يتابع الموقف المالي والتنفيذي لمبادرة "مشروعك"

عقد السكرتيرالعام اللواء حازم عزت اليوم اجتماعًا لمناقشة سير العمل بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وخلق فرص عمل جديدة.

ناقش السكرتير العام التقرير الذي عرضته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أن إحصائيات الطلبات المنفذة حتى سبتمبرالماضي، وحجم التمويلات والقروض التي تم منحها والمشروعات المُنفذة وفرص العمل التي وفرتها المبادرة منذ انطلاقها في مايو 2015 وحتى نهاية سبتمبر 2023.

تم بحث بعض المقترحات التي طرحها مديرو المقرات لتطوير مستوى الأداء، وتذليل المعوقات كافة التي قد تؤثر على سير العمل بالمنظومة، إذْ تم التأكيد على أهمية تطابق ودقة البيانات مع وارد البنوك، وتوفير سبل الدعم اللازمة للتيسير على المواطنين بما يتفق مع الأسس العامة للمشروع والقوانين واللوائح المنظمة.

شهد الاجتماع حضور نهى محمد مدير “مشروعك”، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، مديري مقرات مبادرة مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن السبع.