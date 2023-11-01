محمد الجبلاوي: فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين موقف انساني من مصر

أشاد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمجهودات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن قرار مصر بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الاشقاء في فلسطين يعد بمثابة موقف انساني رائع و جديد من الدولة المصرية .

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموقف المصري تجاه دعم الاشقاء في قطاع غزة يستحق الاشادة من الجميع، مطالبا بضرورة الوقوف ودعم الموقف المصري في مطالبته بضرورة وقف اطلاق النار الفوري وكذلك العمل على حل الدولتين من اجل استقرار الاوضاع في المنطقة .

وأكد النائب محمد الجبلاوي، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان أمام معبر رفح في حضور العديد من وسائل الاعلام العالمية كان هاما للغاية للتأكيد على الموقف المصري الواضح والصريح مما يحدث من عدوان مستمر من جانب الاحتلال الاسرائيلي على الاشقاء في قطاع غزة .

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر نجحت في إفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية من خلال اعلان موقفها الواضح والصريح في رفض مخططات التهجير القسري للاشقاء في غزة إلى سيناء، مشيدا بجهود الدولة المصرية في تنمية سيناء من خلال المرحلة الاولى التي تم تنفيذها وكذلك الاعلان عن بدء المرحلة الثانية بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء .