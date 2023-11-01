التحقيق في واقعة ضبط صيدلي ومساعده بالاتجار في العقاقير المخدرة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صيدلى ومساعده بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة فى الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير وافٍ عنها وعن المواصفات الخاصة بها.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في رصد قيام (صيدلى، ومساعد صيدلى) بالاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة فى الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما (عدد 44500 قرص لعقاقير مخدرة - 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرصا مخدرا لعقار الترامادول المخدر - سيارة) وبفتيش مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه ضُبط بداخله (عدد 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرصا لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة - 86700 قرصا مهربا ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").

وفي واقعة أخرى شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 134 قطعة سلاح نارى، فضلًا عن تنفيذ 58 ألف حكم قضائى، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لفك طلاسم واقعة إطلاق مجهولون الخرطوش على أحد نزلاء دار أيتام شهيرة في مدينة ٦ أكتوبر، ما أسفر عن إصابته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف هوية المتهمين.



وقد عثرت النيابة العامة أثناء النعاينة لموقع الحادث على آثار إطلاق الرصاص الخرطوش، وفورغ الرصاص كما استمعت لأقوال المجني عليه بعدما تم تقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته لتلقي العلاج اللازم.



أما عن شهود العيان فهم زملاء المجني عليه والذين أضافوا انهم كانوا واقفين وشاهدوا إطلاق الخرطوش على زميلهم المجني عليه ولا يعرفوا ما هو مصدر تلك الطبقات أو من الذي يطلقها.



وبداية الواقعة كانت عندما تلقي قسم أول أكتوبر بلاغا بإصابة شاب من نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام في إطلاق رصاص خرطوش عليه من قبل مجهولين.