رفع كفاءة ورصف طريق شبين القناطر "الأحراز بالقليوبية"

حرص المحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على متابعة أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتذليل المعوقات، ودفع الأعمال واستمرار متابعة أعمال الرصف، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بطريق شبين القناطر- الأحراز- كفر الصهبى- طحوريا بمسافة طولية قدرها 12 كم بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأكد أنه تم رصف 600 متر تقريبا ليصبح إجمالى الرصف على الطريق 4000 متر تقريبا من شبين حتى مدخل الحسانية إسناد الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتستمر متابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق لإنهاء اعمال الرصف بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور بشبين القناطر وشركات المرافق جهات تنفيذ البنية الأساسية بالطريق (كهرباء- غاز طبيعي- صرف صحي- مياه- الاتصالات)، وإدارة طرق مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق على الطريق، واستمرار المتابعة اليومية على أرض الواقع وتذليل العقبات وحل المشاكل أولا بأول، وذلك للانتهاء في المواعيد المقررة وهذا الطريق سوف يخدم عدد سكان 43846 نسمة.

