غرق رضيع داخل مصرف مائي بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلًا رضيعًا في الثانية من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثمان هامد، توفي أثناء لهوه أمام منزلهم سقط داخل مصرف مائي صغير وغرق، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول الطفل "محمد. م . ش م" سنتبن ومقيم دائرة المركز جثمان هامد ادعاء غرق.



انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال جد المتوفى لوالده "شحاتة. م. م. ص" 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء قيام الطفل المذكور باللهو أمام المنزل سقط بمصرف مائي صغير مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .