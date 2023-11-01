إصابة سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه إصابة سائق السيارة باشتباه كسر بعظام الوجه، وكدمات متفرقة بالجسم وعامل كان برفقته باشتباه كسر بعظام الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي / دائرة المركز.





انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "أحمد . س . ث" 33 سنة سائق ويقيم دائرة محافظة أسيوط بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من:- قائد السيارة باشتباه كسر بعظام الوجه وكدمات متفرقه بالجسم ومرافقه "محيي . ل . ف . ق" 28 سنة عامل ومقيم بذات العنوان باشتباه كسر بعظام الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .





وبسؤال المصابين بمضمون قررا ما سبق ونفيا الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.