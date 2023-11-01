وفاة عامل إثر سقوطه من أعلى سطح منزلهم بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام عاملًا في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بكسر بفقرات الرقبة وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من أعلى سطح منزلهم حال قيامه بإصلاح طبق الدش، وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام لمركز شرطة جرجا بوصول "مصطفى . ا . م . ع" 21 سنة عامل ومقيم بناحية دائرة المركز مصاباً بكسر بفقرات الرقبة وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء سقوط من علو وتوفي فور وصوله .





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "أحمد . م . ع . ا" 53 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بإصلاح طبق الدش أعلي سطح منزله بالطابق الثالث أختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لحدوث إصابته ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.