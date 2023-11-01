مدير تعليم ابوتشت يتابع انتظام الدراسة بمدرسة عزبة موسي باشا

تابع الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الاربعاء ١ نوفمبر الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة عزبة موسي باشا للتعليم الأساسى، وذلك للوقوف علي المشكلات التي تعوق سير انتظام العملية التعليمية، وايجاد الحلول العلمية والتطبيقية لها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس تفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي.

وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وموقف تسليم الكتب الدراسية واكتمال الانصبة للمعلمين مشددا على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا في واجهة المدرسة وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي التلاميذ.

وشدد مدير عام الإدارة، على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية وإحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، مؤكدا علي ضرورة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء والأدوار و نظافة دورات المياه والمباني المدرسية و التخلص الآمن من المخلفات والرواكد.

وفي نهاية جولته قدم وزيرى تحية الشكر والتقدير الي إدارة المدرسة وهيئة التدريس علي جهودهم المبذولة في توفير مناخ دراسي مناسب للتلاميذ والمعلمين طوال اليوم الدراسي.